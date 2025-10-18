Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yahudi lobisinden kaçış

Yahudi lobisinden kaçış

04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Afrika ile entegre enerji ağı kurabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Afrika’yı birbirine bağlayacak entegre bir enerji ağı kurulabileceğini söyledi. Türk şirketlerinin Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Yenilenebilir enerjinin iş birliği için bir numaralı alan olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.


Yahudi lobisinden kaçış

Amerikalı siyasetçiler, siyasi ikbal için kapısını çaldıkları Yahudi lobisinden artık kaçıyor. Gazze’deki soykırımdan sonra hem Demokrat hem Cumhuriyetçi tabanın, lobiyi İsrail’in ABD’ye müdahale için kullandığı bir maşa olarak görmesi bu kaçışta etkili oldu. Son olarak Demokrat Partili Seth Moulton, AIPAC’tan aldığı bağışları iade edeceğini ilan etti.


Galatasaray'dan dev ödeme

Galatasaray, UEFA’nın borçsuzluk kriterlerini bir kez daha sorunsuz geçti. Yaz transferinde 150 milyon avroluk yatırım yapan sarı-kırmızılılar, maaş ve bonservis taksitlerinde 40 milyon avroluk ödemeyi tamamladı. Galatasaray’ın mali yükünü ise büyük ölçüde UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri hafifletti.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde