Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Afrika ile entegre enerji ağı kurabiliriz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Afrika’yı birbirine bağlayacak entegre bir enerji ağı kurulabileceğini söyledi. Türk şirketlerinin Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Yenilenebilir enerjinin iş birliği için bir numaralı alan olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Yahudi lobisinden kaçış
Amerikalı siyasetçiler, siyasi ikbal için kapısını çaldıkları Yahudi lobisinden artık kaçıyor. Gazze’deki soykırımdan sonra hem Demokrat hem Cumhuriyetçi tabanın, lobiyi İsrail’in ABD’ye müdahale için kullandığı bir maşa olarak görmesi bu kaçışta etkili oldu. Son olarak Demokrat Partili Seth Moulton, AIPAC’tan aldığı bağışları iade edeceğini ilan etti.
Galatasaray'dan dev ödeme
Galatasaray, UEFA’nın borçsuzluk kriterlerini bir kez daha sorunsuz geçti. Yaz transferinde 150 milyon avroluk yatırım yapan sarı-kırmızılılar, maaş ve bonservis taksitlerinde 40 milyon avroluk ödemeyi tamamladı. Galatasaray’ın mali yükünü ise büyük ölçüde UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri hafifletti.