Yahudi lobisinden kaçış

Amerikalı siyasetçiler, siyasi ikbal için kapısını çaldıkları Yahudi lobisinden artık kaçıyor. Gazze’deki soykırımdan sonra hem Demokrat hem Cumhuriyetçi tabanın, lobiyi İsrail’in ABD’ye müdahale için kullandığı bir maşa olarak görmesi bu kaçışta etkili oldu. Son olarak Demokrat Partili Seth Moulton, AIPAC’tan aldığı bağışları iade edeceğini ilan etti.



