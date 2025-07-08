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Yangın çıkan cami büyük hasar aldı: Kur'an-ı Kerim'ler zarar görmedi

Yangın çıkan cami büyük hasar aldı: Kur'an-ı Kerim'ler zarar görmedi

22:238/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
IHA
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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide çıkan yangın ciddi hasara yol açarken, caminin içinde bulunan Kur'an-ı Kerim'ler zarar görmedi.

Edinilen bilgilere göre, Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye, Çaykara jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangının caminin iç kısmında büyük hasara yol açtığı öğrenilirken, camideki Kur'an-ı Kerim'ler hiçbir zarar görmeden camiden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

#Trabzon
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