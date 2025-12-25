Yargıtay'dan çalışanları sevindiren 'emsal' karar: Patronun savunması çöktü, işçiye tazminat yolu açıldı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçi, işten çıkarıldı. İşçi, haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedilmesine rağmen kendisine ihbar tazminatı ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek dava açtı.