Yaylada zorlu şartlara rağmen üretmeye devam ediyorlar

Yaylada çobanlık yapan İrfan Babacan ise, yedi yıldır bu bölgede üretim yaptığını ifade ederek, "Kendi hayvanlarımızla geçimimizi sağlıyoruz. Su ve elektrik gibi bazı sıkıntılarımız olsa da üretmeye niyetliyiz. Başkanımız da sağ olsun, bizleri ziyaret etti, moral verdi. İnşallah bu güzel yaylamız daha da canlanır" şeklinde konuştu.