Yedi kişinin yaralandığı korkunç kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an kaydedildi. Görüntülerde, şerit değiştiren minibüse, hızlı bir şekilde kavşağa giren otomobilin çarpma anı ve ardından minibüsün devrilmesi yer alıyor.