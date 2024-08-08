Yedi kişinin yaralandığı korkunç kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 / 5 Kaza, saat 18.00 sıralarında Fethiye - Muğla Karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Tuğba C. idaresindeki 06 EHT 614 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden şerit değiştirince arkasından gelen Yaşar T. idaresindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil çarptı.

2 / 5 Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

3 / 5 Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 / 5 Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.