Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları belli oldu: İşte kritik güzergahlar

İl il radar ve denetim noktaları açıklandı. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde kara yollarında yoğunluk yaşanırken, sabit radar, mobil radar ve elektronik denetleme sistemleriyle kontroller artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalarda; başta ana arterler, otoyollar ve şehir giriş-çıkışları olmak üzere kritik güzergahlarda radar denetimleri devreye alındı. Peki hangi ilde nerede denetim var? İşte kritik sabit radar güzergahları...

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren denetimler başladı. Emniyet ekipleri, özellikle trafik yoğunluğunun arttığı güzergahlarda sabit radar, mobil radar ve elektronik denetleme sistemleriyle hız kontrollerini sıklaştırdı. Bayram süresince sürücülerden hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri istendi.

2 /26 Yetkililer, bayram dönemlerinde meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün aşırı hızdan kaynaklandığına dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu. Özellikle uzun yola çıkacak vatandaşların dinlenmeden araç kullanmaması, takip mesafesini koruması ve hız limitlerini aşmaması gerektiği belirtildi.

Bayram süresince sabit radarların yanı sıra elektronik denetleme sistemleri (EDS) ve mobil radar araçlarıyla da yoğun kontrol yapılacağı öğrenildi. Trafik ekipleri, yoğunluk yaşanan güzergahlarda anlık hız kontrolleri gerçekleştirirken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

4 /26 Uzmanlar, navigasyon uygulamalarındaki hız sınırı uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, özellikle gece saatlerinde artan hız ihlallerine karşı sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.



Bayram trafiğinde İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otoyolu, TEM Otoyolu, Antalya ve Karadeniz güzergahlarında denetimlerin yoğunlaşması bekleniyor. Şehirler arası geçiş noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirildi.

6 /26 Yetkililer, sürücülere “Ceza yememek için değil, güvenli yolculuk için kurallara uyun” çağrısında bulundu.



Güzergahınızdaki hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının sayısını görüntülemek için tıklayın....

https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari

NOT: Paylaşılan veriler; seçilen güzergah üzerindeki Polis ve Jandarma birimlerimizin yürüttüğü trafik uygulamalarını kapsamakta olup 30 dakikada bir yenilenmektedir.







Hız limitini aşım oranına göre uygulanan güncel idari para cezaları:

Hız sınırını %10 ile %30 arası aşmak: 2.719 TL Hız sınırını %30 ile %50 arası aşmak: 5.662 TL Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 11.629 TL

İstanbul





Tekirdağ - Çorlu Yolu





Niğde





Osmaniye



Merzifon





Yozgat - Sorgun

Amasya - Taşova





Sivas - Yıldızeli



Mardin





Keşan

Kütahya





Körfez

Konya

Gaziantep





Denizli

Bolu