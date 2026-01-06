Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

19:526/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yük treninin hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Gemiciler köyü mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yaşar Esen (69) idaresindeki 67 ZL 725 plakalı otomobiliyle bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı. Zonguldak yönünden Karabük istikametine giden yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yaşar Esen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Esen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

 Yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan tren seferleri geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

#Zonguldak
#Çaycuma
#Hemzemin geçit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?