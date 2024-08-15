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Yürekler ağza geldi: Kontrollü yıkım yapılırken diğer binanın üzerine devrildi

22:34 - 15/08/2024 Perşembe
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi.

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İlçeye bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak'taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.

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Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. 

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Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Hatay
#İskenderun
#Yıkım
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