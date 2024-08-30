Yurtta 30 Ağustos coşkusu: Zafer Bayramı 81 ilde etkinliklerle kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yurdun her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenleniyor.

1 / 28 Aksaray'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

2 / 28 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu (Ortada), Aksaray milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer (Sağda), protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

3 / 28 Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

4 / 28 Aksaray

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6 / 28 Sivas'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

7 / 28 Adıyaman'da Valilik Bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

8 / 28 Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

9 / 28 İstasyon Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, vatandaşları selamladı.

10 / 28 İstasyon Meydanı'ndaki törene askerler de katıldı.

11 / 28 İstasyon Meydanı'ndaki törende öğrenciler Türk bayrağıyla geçiş yaptı.

12 / 28 İstasyon Meydanı'ndaki törene çocuklar da katıldı.

13 / 28 Gaziantep

14 / 28 Gaziantep

15 / 28 Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

16 / 28 İskele Meydanı'nda düzenlenen törende komando birliği gösteri sundu.

17 / 28 Sinop

18 / 28 Sinop

19 / 28 Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde resmi geçit töreni yapıldı.



20 / 28 Sakarya

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23 / 28 Niğde'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

24 / 28 Muğla'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

25 / 28 Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.

26 / 28 Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

27 / 28 Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.