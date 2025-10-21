Zemindeki kayma nedeniyle tahliye edilen binada oturan aileler mağdur oldu: Kişisel eşyalarını almak istiyorlar

Binada oturan Erdinç Baştürk ise “Perşembe günü burada bir kazı yapıldı ve akşam ise bitişik bina ile bir ayrılma meydana geldi. Pazar ve pazartesi günü de yağmur yağdığı için toprak kayması olunca, bina da kaydı. Dün de Altınordu Belediyesi ekipleri gelip inceleme yaptı ve 2 bina mühürlendi. Biz de bina sakinleri olarak dışarıda kaldık. Şu an içeri girip, hiçbir şey alamıyoruz. Kimse de sorumluluk alıp, ‘İçeri girin, eşyalarınızı alın’ demiyor. Mağdur bir şekilde bekliyoruz” dedi.







