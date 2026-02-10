Zorlu arazide tek iz kar altında çelik disiplin: Jandarma komandolar sahada

Tatbikat kapsamında, komandolar sahip olduğu yüksek operasyonel kabiliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini en üst seviyede muhafaza etmek amacıyla eğitim ve atış faaliyetlerinde bulundu. Eğitimlerini ve tatbikatlarını aralıksız sürdüren komandolar, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.