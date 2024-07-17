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Hayat

83 yıldır böylesi görülmedi: 4 inç yağış meydana geldi ünlü rapçinin malikanesi de sular altında kaldı

11:31 - 17/07/2024 Çarşamba
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Kanada'da rekor seviyedeki yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı. Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi. Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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Kanada'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.


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Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi. 

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Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 

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Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. 

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Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de sel baskınları yaşandı. 

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Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

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Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. 

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Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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Dünyaca ünlü rapçi Drake

#sel felaketi
#yağış
#rapçi
#Drake
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