88 yaşında bir başarı hikayesi: Malatya'da Emine teyze eşinin sözüne alınarak zoru başardı, üç ayda öğrendi

3 AYDA ÖĞRENDİ





Okuma yazma öğrenmesi için Emine Genç'in evine gelerek özel ders veren Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer ise öğrencisine öğretmek için birçok yol denediğini belirterek, "Emine teyzem ile aynı mahallede oturuyoruz. Onu kamçılayan en büyük temel sebep ise eşi Mustafa amcamızın 'adını bile okuyamıyorsun' demesidir. Süreç bizim için çok uzundu. Normalde bir haftada öğrenilen bir harfi biz 1 ila 2 ay arasında öğrendik. Birçok yol denedim. Görsel sanatlar öğretmeniyim. Nasıl okuma yazma öğretebilirim, diye araştırmam gerekiyordu. Önce sesli harfleri öğretim daha sonra diğer harfleri heceleyerek gitmeye çalıştık. Biraz uzun sürdü ama en doğrusu buydu. Başka sınıf öğretmenlerinin neler yaptığını takip ettim. Çeşitli kitap örnekleri vardı onlardan aldık. Emine teyzemizin kalem tutması zor oldu ama önce okumayı çözüp sonra da temel konularla birlikte adını ve soyadını yazmayı öğrendi. Teyzemizin adını soyadını yazması 3 ay gibi bir sürede gerçekleşti. Emine teyze ile buna başladığımızda mahalledeki diğer teyzelerimizde bize okuma yazma öğrenmek istediklerini ifade ettiler. Yaşı çok daha genç ve içinde okuma yazma isteği olan çokça teyzemiz var. İnşallah hepsine yeteriz" diye konuştu.