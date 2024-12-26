Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ya da enerji kazanmak için alınan vitaminlerin kullanımı giderek artıyor. Vitamin ihtiyacını doğal besinlerden almak yerine bilinçsizce kullanılan takviye edici vitaminler ise hastalıklara davetiye çıkarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Esra Demir, bilinçsiz vitamin kullanımı ve merdiven altında satılan takviye ilaçlar ile ilgili Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.
A,B,C,D E,K vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir… Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen herkes bilinçsiz vitamin kullanımına başladı. Benzin istasyonlarında bile satılan bu ürünler ciddi sağlık sorularını da beraberinde getirirken Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Esra Demir, bilinçsiz vitamin kullanımı ve merdiven altı takviye ilaçlar ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu…
Tarım Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet üzerinden ve marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen takviyelerin bilinçsiz kullanımı büyük riskler barındırdığına dikkat çeken uzman hekim, vitamin takviyesi alırken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı.
Takviye edici doz ile tedavi edici doz nasıl ayırt edilir?
Takviye edici doz ile tedavi edici dozun ayrımına dikkat çeken uzman hekim, "Tedavi edici vitaminler hastanın tahlil sonucuna göre verilen reçeteli vitaminlerdir. Takviye edici vitaminler ise Tarım ve Orman Bakanlığı onaylıdır ve kullanılması kişinin kan tahlili yaptırmasından bağımsızdır. Çünkü bunların içindeki miktarlar düşük miktarlardır ve kişiye zarar verebilecek miktarlar değildir. Bunun için insanlar kış aylarına girdiklerinde ya da kendilerini kötü hissettiklerinde B, C, D vitamini magnezyum ve kalsiyum takviyeleri alabilir. Ancak bunların tedavi edici hap dozlarından kaçınmalı." ifadelerini kullandı.
Böbrekleri bitirip kalbi bile durdurabilir
D vitamininin zehirleyebilecek bir vitamin olduğuna vurgu yapan Doç. Dr Esra Demir, "D vitamini yağda eriyen bir vitamindir ve yağ dokuda kalabilir. Yani vücut D vitamininin fazlasını arındıramaz. O yüzden de bilinçsiz D vitamini kullanmak D vitamini zehirlenmesine ve böbrek yetmezliğine varabilen, kalp durmasına varabilen sonuçlara neden olabilir. " dedi.
"Eğer bir kişi D vitamini alacağım diyorsa günlük 1000 ünite şeklinde takviye edici bir doz olmalı." diyerek uyarılarını sürdüren Doç. Dr. Esra Demir, D vitamini ilacı alınacaksa kesinlikle D vitamini seviyesinin bilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Ampul kırdım içtim hocam, işte ayda bir içiyorum" gibi bilinçsiz kullanımın hem kırık hem de böbrek yetmezliği riskini artırdığını vurgulayarak daha az aktarılması gerektiğini vurguladı.
Vitamin takviyelerindeki riskin sadece D vitamini ile sınırlı olmadığını belirten uzman isim, aynı durumun K vitamini için de geçerli olduğunu söyleyerek "D3, K2 vitamini preparatlarında büyük bir artış var ve bu vitamin kullanımıyla alakalı günlü doz alımının üzerinde bir kullanımla karşılaşıyoruz. Bu hem D vitamini hem de K vitamini zehirlenmesine sebep olabileceği için çok tehlikeli. Bunlar önerilen dozların üzerinde kesinlikle kullanılmamalı." dedi.
Uzman hekim Ekim ve Mart ayları arasında güneş görme ciddi oranda azalacağı için bu dönemde takviye edici dozda (1000 ünite) D vitamini alımının uygun olacağını belirtti.
Takviye ve tedavinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini özellikle belirten Doç. Dr Esra Demir, "Eğer hastanın laboratuvar olarak kanıtlanmış B12 eksikliği varsa eczanelerden alacağı destekleyici gıdalar ona yeterli gelmeyecektir. Onun hekim tarafından yazılmış B12 tedavisine ihtiyacı vardır." dedi. Bu durumun B vitamini, B kompleksleri gibi suda eriyen vitaminler için geçerli olmadığını söyleyen uzman hekim suda eriyen vitaminlerin fazlasını vücut kendinden uzaklaştırabileceği için B1, B2, B6, B12, C vitaminlerinin hastalık dönemlerinde bağışıklık güçlendirici olarak kullanılabileceğini belirtti.
İşte B12 eksikliğinin en önemli belirtileri...
B12 eksikliğinin sinir sistemi için önemine vurgu yapan uzman hekim B12 vitamini eksikliğinin belirtilerini "Çabuk sinirlenme hali, halsizlik, unutkanlık, saç dökülmesi, cilt problemleri gibi birçok sıkıntıya sebebiyet verebilir" diyerek açıkladı.
Aktar ya da doktor harici sağlık çalışanlarının yazdığı reçetelere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman isim, takviye gıda alınacak yerin güvenilir bir yer olması gerektiğini belirterek "Özellikle internetten çok fazla alım yapılıyor. Bu internet takviyeleri, yurt dışından getirtilen bazı takviyeler. Bunlar laboratuvarlarda inceleniyor ve içerisinde etken madde olmadığı görülüyor. O yüzden insanlar aldıkları takviyelerin uluslararası kalite standartlarını taşıyıp taşımadığına çok dikkat etmeliler. Çünkü eczaneye gittiğinizde karşınıza yüzlercesi çıkıyor. Eczanelerin içerisindeki maddeler tabii ki güvenilir. Onlar güvenilir olmayan bir şeyi kendi raflarına koymaz. Ama internetten satın aldığı, marketten satın aldığı, aktardan satın aldığı takviye gıdalara güvenmemeli. Çünkü bunların içerisindeki koruyucu maddeler, katkı maddelerine bağlı karaciğer toksitesi yani karaciğer zehirlenmesi, böbrek yetmezliği bunları hep gördük. O yüzden halkımız bu konuda uyanık olmalı. Merdiven altı kullanımlara çok dikkat etmeli. Çünkü Sağlık Bakanlığı onayı olmadığını bilmeli bu tarz ilaçların, Tarım Bakanlığı onayladığı bu tarz destekler güvendikleri firmalarda kalmalı" ifadelerini kullandı.