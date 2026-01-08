Yeni Şafak
Adana'da düğünde gelin ve damada takı yerine klima hediye edildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evlenen Hasret (sağ 2) ve Ramazan Keskin (sol 2) çiftine, takı yerine düğün hediyesi olarak klima verildi. Düğüne katılan davetlilerden klima ustası Cumali Yıldırım (solda), çocukluk arkadaşı olan damada takı olarak klima hediye etti.

Hasret (24) ve Ramazan Keskin (24) çifti, kentteki bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.


Düğüne katılan davetlilerden klima ustası Cumali Yıldırım, çocukluk arkadaşı olan damada takı olarak klima hediye etti.


Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen genç çift ve davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Damat Ramazan Keskin, gazetecilere, takı merasiminde klimayı görünce çok şaşırdığını söyledi. Durumdan habersiz olduğunu anlatan Keskin, şöyle konuştu:


"Düğünümde hiç beklemediğim bir şekilde arkadaşım bana klima hediye etti. Normalde para bekliyordum ama kendisi klima getirdi. Evimde zaten klimam yoktu, bunu arkadaşım da biliyordu. Kendisi bu işle meşgul olduğu için bana böyle bir hediye verdi. Normalde düğünde takılan takıları bozdurup klima almayı düşünüyordum ancak arkadaşım takınca buna gerek kalmadı, çok mutlu oldum."



Çifte klima hediye eden Cumali Yıldırım da arkadaşına unutulmaz bir an yaşatmak istediğini belirtti.


Çocuklarına güzel bir anı bıraktıklarını anlatan Yıldırım, "Kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Klimayı takınca salondakilerin hepsi şaşırdı. Herkes ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi. Bizim için unutulmaz bir an oldu." ifadelerini kullandı.

