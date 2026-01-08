Adana'da düğünde gelin ve damada takı yerine klima hediye edildi

Damat Ramazan Keskin, gazetecilere, takı merasiminde klimayı görünce çok şaşırdığını söyledi. Durumdan habersiz olduğunu anlatan Keskin, şöyle konuştu:





"Düğünümde hiç beklemediğim bir şekilde arkadaşım bana klima hediye etti. Normalde para bekliyordum ama kendisi klima getirdi. Evimde zaten klimam yoktu, bunu arkadaşım da biliyordu. Kendisi bu işle meşgul olduğu için bana böyle bir hediye verdi. Normalde düğünde takılan takıları bozdurup klima almayı düşünüyordum ancak arkadaşım takınca buna gerek kalmadı, çok mutlu oldum."







