Aksaray'ın Kökez köyü Trabzonspor sevdasıyla yanıp tutuşuyor: Köyün dört bir yanı bordo maviye boyandı

Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin, Trabzon sevdalısı olduklarını belirterek, "Trabzon sevdamız 70’li yıllara dayanır ama bordo-mavi renkleri taşımamız 1983-1984 sezonunda alınan şampiyonlukla geldi. Köyümüzde 7’den 70’e herkes Trabzonsporlu. Yeni doğan çocuklarımız bile Trabzonspor taraftarı olarak doğuyor. Ayrıca köyümüzde köy imamı ve öğretmenleri bile Trabzonspor taraftarı çıkması bizi mutlu etti. Eskil Belediyesi’nin düzenlediği köyler arası futbol turnuvasına bordo-mavi renkli formamızla katıldık. Köyümüze kendi imkanlarımızla kapalı bir halı saha yaptırdık. Çocuklarımızı yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Halı sahamızın renkleri bile bordo-mavi renklerden oluşuyor. Kökez köyü, Trabzonspor’un bir altyapısı gibi görünüyor. Bu sebeple kapalı halı sahamızın açılışında, yönetim kurulu üyeleri, taraftar gruplarından ve futbolculardan müsait kim varsa gelmeleri bizleri onurlandıracaktır. Açılışımıza Trabzonspor camiasını bekliyoruz" dedi.



