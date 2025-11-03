Aktör Engin Çağlar'ın ölümü: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a (85) motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), emniyete götürüldü. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Berkay O.'nun "O arkasına bakmadan devam etti ben de çarptım" dediği bilgisi edinildi. Motosiklet sürücüsü 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 /10 Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

2 /10 KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor.

3 /10 ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ 'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

4 /10 Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

5 /10 Engin Çağlar için 2 Kasım Pazartesi günü Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ile sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 /10 TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: 'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI' Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.

7 /10 Emniyette işlemlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde ise, Berkay O.'nun 'Dün arkadaşımla beraber motorla dışarı çıktık. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde ışıklarda durdum.

8 /10 Yeşil yanınca devam ettim. Üç şerit yol vardı, en sonda araçlar park ediyordu. En sağdan gidiyordum. Yaya, yaya geçidi ve ışık olmamasına rağmen orta şeride kadar ilerlemişti. Biraz karanlıktı. Fark ettiğim anda frene bastım.

9 /10 Duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım. O, arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım. Motorum taksiye çarptı, ben de sürüklenip yaralandım.