Antik Roma Havuzu'nda 79 yıl sonra ilk kazı: Tyana'nın su mirası gün yüzüne çıkıyor

Olimpik ölçülerde tek antik havuz





Özellikle süsleme amaçlı revak sistemlerine dair izler olduğunu, ancak bu yapıların havuza mı yoksa başka bir mimariye mi ait olduğunun kazılar ilerledikçe netleşeceğini ifade eden Doğanay, "Büyük ihtimalle havuzun etrafında müştemilat ya da organik olarak bağlı başka yapılar vardı. Arkeolojik dokuyu tamamen ortaya çıkardıktan sonra buna uygun bir çevre düzenleme projesi geliştirilecek. Bahçeli Roma Havuzu, Antik Çağ'dan günümüze ulaşan ve halen korunan nadir yapılardan biri. 21 metreye 62 metre ölçüleriyle olimpik standartlarda olan havuzun derinliği 2,5 metreyi buluyor. Döneminde en az 1,5 metre derinliğinde su tuttuğu belirtiliyor. İçme suyu olarak kullanıldığından dolayı üzerinin kapalı olduğu düşünülüyor. Kazı alanının hemen üzerinde yer alan ve Orta Anadolu'nun Kalkolitik dönemine tarihlenen önemli merkezlerinden biri olan Köşk Höyük'de çevre düzenleme projesine dahil edilecek. Böylece havuz ve çevresi, tarihi ve kültürel mirasın ziyaretçiye bütünsel biçimde sunulduğu bir alan haline gelecek. Şu anda yılda yaklaşık yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bahçeli Roma Havuzu'nun yapılacak çalışmaların ardından yılda 1 milyona yakın turistin ziyaret etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.