'Asenalar Filo' Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'da kesintisiz uçuş yapmasını sağlıyor

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı envanterindeki tanker uçaklar, 26 bin feet yükseklikte ve saatte 950 kilometre hızla giderken diğer uçaklara havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş imkanı sağlıyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Asenalar Filo'nun havada yakıt ikmali için yaptığı hazırlıklardan, tanker uçağıyla F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılmasına kadar tüm süreci görüntüledi.

1 /20

2 /20

3 /20

4 /20

5 /20

6 /20

7 /20

8 /20

9 /20

10 /20

11 /20

12 /20

13 /20

14 /20

15 /20

16 /20

17 /20

18 /20

19 /20