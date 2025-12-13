Baklagiller ailesinden yeni bitki türü keşfetti: Literatürde hiç olmadığı fark edilen Ermenek borcağı binbir derde deva çıktı

Prof. Dr. Duran, Ermenek borcağının dünyada yalnızca Ermenek ilçesi Görmeli köyü civarında yetiştiğini ve bu nedenle ilçenin adının verildiğini belirtti.





Ermenek borcağının dar bir alanda yayılış gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Duran, “Bitkinin yetişme ortamı çevresindeki tarım alanları, yerleşim yerleri, yeni yolların açılması, hayvan otlatması, yangınlar ve ormanların kesilmesi gibi olumsuz çevresel etkilerin baskısı altındadır. Yeni türün alanda yaklaşık 700 bireyi bulunmaktadır. Ülkemizin dar yayılışlı endemik türlerinden birisi olup dünyada yalnızca bu alanda yetişir. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kriterlerine göre kritik, çok tehlikede kategorisinde yer alır. Bu bitkinin doğada tükenme riski aşırı derecede yüksektir ve Ermenek borcağı öncelikli korunması gereken türlerimizden birisidir” diye konuştu.