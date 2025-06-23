Bardaklar havada uçuştu, Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktı: Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.