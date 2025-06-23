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Bardaklar havada uçuştu, Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktı: Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

Bardaklar havada uçuştu, Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktı: Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

08:3423/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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Nilperi Şahinkaya, Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik’le kendisinin mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü kutladığı için kavga etti.

Nilperi Şahinkaya’nın “Gelin Takımı 2” film ekibiyle çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’nda olay çıkardığı ortaya çıktı. 24 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek filmde “Deniz” karakterine hayat veren Şahinkaya; Seda Bakan, Ecem Erkekli, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik’in de aralarında olduğu ekip arkadaşlarıyla konakladığ otelde rol arkadaşı Fırat Çelik’le tartışmaya başladı.



Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.

Şahinkaya masadaki bardakları Fırat Çelik'e fırlattı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. 

#nilperi şahinkaya
#şebnem bozoklu
#fırat çelik
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