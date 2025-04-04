Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla başlayan bu süreç Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu ile devam etti. Son olarak Eray Ertüren'in TRT Tabii'nin yeni dizisi ‘Kara Kış’ın kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.



