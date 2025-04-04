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Ünlülerin boykot çağrılarına tepkiler çığ gibi: Bir isim daha TRT dizisinden çıkartıldı

Ünlülerin boykot çağrılarına tepkiler çığ gibi: Bir isim daha TRT dizisinden çıkartıldı

15:504/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Muhalefetin boykot çağrısına destek veren ünlülere tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek vermiş ve boykot çağrısı yaptıktan sonra diziden çıkarılmıştı. Şimdi ise 'Kara Kış' dizisinde rol alan Eray Ertüren dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan '2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!' boykot çağrısı yapan ünlü isimlere tepkiler çığ gibi büyüyor.


Milli ekonomiyi hedef alma çağrısını yapan isimler TRT kadrolarından tek tek çıkarılırken bu isimlere bir yenisi daha eklendi.


Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla başlayan bu süreç Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu ile devam etti. Son olarak Eray Ertüren'in TRT Tabii'nin yeni dizisi ‘Kara Kış’ın kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.


İşte TRT kadrosundan çıkarılan o ünlüler...


Aybüke Pusat


Furkan Andıç


Boran Kuzum


Başak Gümülcinelioğlu


#boykot
#TRT
#Eray Ertüren
#TRT1
#Kara Kış

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