Boğazına bıçak dayadığı kadının 310 lirasını alan gasp etti: Sahte sanıp bilezikleri istememiş

'BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."