Bu aletler faturanızı uçuruyor: İşte en çok elektrik tüketen 10 ev aleti

Bu aletler faturanızı uçuruyor: İşte en çok elektrik tüketen 10 ev aleti

Lokman Özdemir
12:0221/10/2025, Salı
Günlük yaşamda vazgeçilmez hale gelen elektrikli ev aletleri, konfor sağlarken fark ettirmeden faturayı da kabartıyor. Enerji tüketimini kontrol altına almak isteyenler için işte elektrik harcamasını en çok artıran 10 ev aleti…

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen elektrikli ev aletleri, yaşamı kolaylaştırırken fark ettirmeden faturaları kabartıyor. 

En fazla elektrik harcayan cihazlar bilindiğinde ise tasarruf için önemli adımlar atılabilir.

Özellikle mutfak, banyo ve oturma odasında bulunan bazı cihazlar, kısa süreli kullanımda bile yüksek enerji harcayarak her ay bütçeyi zorluyor.

Peki, evde en fazla elektrik tüketen aletler hangileri?


En çok elektrik tüketen 10 ev aleti


1. Televizyon



2. Çamaşır makinesi

3. Bulaşık makinesi

4. Buzdolabı

5. Çamaşır kurutma makinesi

6. Kombi


7. Elektrikli süpürge

8. Ütü

9. Su ısıtıcısı (Kettle)

10. Kahve makinesi


Elektrik faturasını düşürmek için öneriler


  • Kullanmadığınız cihazların fişini prizden çekin.
  • Enerji verimliliği yüksek modelleri tercih edin.
  • Ütü, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek watt’lı cihazları kısa süreli ve verimli kullanmaya özen gösterin.


Bu basit adımlar hem enerji tasarrufu sağlar hem de ay sonunda elektrik faturanızı ciddi şekilde hafifletebilir.

