Bu aletler faturanızı uçuruyor: İşte en çok elektrik tüketen 10 ev aleti

Günlük yaşamda vazgeçilmez hale gelen elektrikli ev aletleri, konfor sağlarken fark ettirmeden faturayı da kabartıyor. Enerji tüketimini kontrol altına almak isteyenler için işte elektrik harcamasını en çok artıran 10 ev aleti…

1 /16 Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen elektrikli ev aletleri, yaşamı kolaylaştırırken fark ettirmeden faturaları kabartıyor.

2 /16 En fazla elektrik harcayan cihazlar bilindiğinde ise tasarruf için önemli adımlar atılabilir.

3 /16 Özellikle mutfak, banyo ve oturma odasında bulunan bazı cihazlar, kısa süreli kullanımda bile yüksek enerji harcayarak her ay bütçeyi zorluyor.

4 /16 Peki, evde en fazla elektrik tüketen aletler hangileri?

En çok elektrik tüketen 10 ev aleti

1. Televizyon





6 /16 2. Çamaşır makinesi

7 /16 3. Bulaşık makinesi

8 /16 4. Buzdolabı

9 /16 5. Çamaşır kurutma makinesi

10 /16 6. Kombi



11 /16 7. Elektrikli süpürge

12 /16 8. Ütü

13 /16 9. Su ısıtıcısı (Kettle)

14 /16 10. Kahve makinesi

Elektrik faturasını düşürmek için öneriler

Kullanmadığınız cihazların fişini prizden çekin.

Enerji verimliliği yüksek modelleri tercih edin.

Ütü, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek watt’lı cihazları kısa süreli ve verimli kullanmaya özen gösterin.

