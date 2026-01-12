Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü; Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü beyaza bürünmeye başladı. Bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışının Marmara ve İç Anadolu genelinde etkisini artırması, fırtınanın ise ulaşımda aksamalara neden olması bekleniyor. Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte 12 Ocak 2026 güncel hava durumuna ilişkin Meteoroloji tarafından yapılan son dakika kar ve fırtına uyarıları.

İstanbul Valiliği tarafından alınan son dakika kararıyla megakentte eğitime bir gün ara verilirken, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi havayolu şirketleri Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kalkışlı yüzlerce seferini iptal etti. Peki, bugün hangi illerde kar yağacak, kar kalınlığı kaç santimetreye ulaşacak? İşte bölge bölge 12 Ocak hava durumu detayları ve güncel uyarılar.

İstanbul'da Kar Alarmı: Okullar Tatil, Uçuşlar İptal Edildi İstanbul güne kar yağışıyla başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri olan Silivri ve Çatalca'da etkisini gösteren yağış, ilerleyen saatlerde şehir merkezine ve Anadolu Yakası'na yayılacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar kalınlığının yüksek bölgelerde 15 cm'ye kadar ulaşabileceğini belirterek vatandaşları "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" sözleriyle uyardı.

3 /11 İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü tüm kademelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hamile, engelli ve 8 yaş altı çocuğu olan kamu personeli bugün idari izinli sayılacak.

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda Sefer İptalleri Hava trafiği de kardan nasibini aldı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla uçuş kapasiteleri düşürüldü.

THY: İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 54 seferini iptal ettiğini açıkladı.

AJet ve Pegasus: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplamda 50'ye yakın uçuşun hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. Yolcuların havalimanına gitmeden önce güncel uçuş durumlarını kontrol etmeleri hayati önem taşıyor.

Bölge Bölge Hava Durumu: 53 İle Sarı Kodlu Uyarı

Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin genelinde kış şartları sertleşiyor. Meteoroloji, 53 il için "Sarı Kod" uyarısı yayınladı.

Bölge Beklenen Hava Durumu Sıcaklık (Yüksek/Düşük)

Marmara Yoğun kar yağışı ve fırtına 2°C / -4°C İç Anadolu Karla karışık yağmur ve kar 4°C / -6°C Ege Kıyı kesimlerde şiddetli yağmur, iç kesimlerde kar 10°C / 2°C Güneydoğu Kuvvetli sağanak ve yer yer kar 8°C / 1°C

Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da karla karışık yağmurun gün içinde saf kara dönmesi beklenirken, Karadeniz hattında ise heyelan ve çığ riski için uyarılar yapıldı.

Uzmanından Tavsiye: "Dondurucu Soğuklara Karşı Tedbirli Olun"

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların gece saatlerinde eksi değerlere düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Araç sahiplerinin kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması, yayaların ise gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahmin raporuna göre 53 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla şunlar oldu: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye



Fırtına 90 km hıza ulaşacak Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması beklenirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgârın zaman zaman 70-90 km/saat hızına ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacak. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının kar yağışı ve fırtınayı beraberinde getireceği tahmin ediliyor.