Bunun adı kan bağı değil can bağı: 4 çocuklu çift otizmli Fırat'a koruyucu aile oldu





'DİĞER ÇOCUKLARIMIZDAN HİÇBİR FARKI YOK'





Baba Ahmet Üresin de koruyucu aile olurken kardeşlerinden etkilendiğini söyleyerek, "Önce bir kardeşim koruyucu aile kapsamında bir çocuk aldı. Onu gördük. Tabii aile ortamında olduğumuz için çok etkilendik. Dört çocuğumuz olduğu için acaba hak geçer mi diye bir düşündük önce. Ama sonra bir çocuğa bir aile sevgisi olsun diye düşündük. Sonra başvurduk. Bizim Fırat'ımızı gördük. 9 aylıktı, şu anda 5 yaşında; diğer çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Benim en çok etkilendiğim şey; ilk kollarımı uzattığımda bana atılması oldu. Çok etkilendik. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum, parkta gezeriz, evimizin bahçesinde zaman geçiririz, beraber top oynarız. Ben 'iyi ki' almışız diyorum. Tereddütle yaklaşanlara da tavsiyede bulunuyorum. Dört kardeşim de koruyucu aile; bir araya geldiğimizde, o dört çocuk ile de kendi aralarında sıcak bir diyalog gelişiyor. Biz zaten koruyucu aile olarak görmüyoruz kendimizi, kendi evladımız olarak görüyoruz. Fırat'ı aldığımız için çok mutluyuz. Fırat'ı iyi bir aile ortamında, ahlaklı, vatanına milletine saygılı bir evlat olarak yetiştirebilirsek ne mutlu bize" dedi.