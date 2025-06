Bunun adı kan bağı değil can bağı: 4 çocuklu çift otizmli Fırat'a koruyucu aile oldu

'CAN BAĞI İLE BAĞLANDIK'





Fırat'ın her şeyine hayran olduğunu söyleyen anne Tuğba Üresin, "Fırat çok yumuşak kalplidir. Çok naziktir, çok sevecendir benim oğlum. Kısacası ben onun her şeyini seviyorum. Biz can bağı ile bağlandık. Fırat benim canımın bir parçası. Bazen kadınlar arasında sohbet ederken ‘Fırat'a hamileyken' diye cümleye başlıyorum, doğurmadığımı unutuyorum. Yani doğurmadığını unutuyorsun bazen, kalpten yaptığın zaman. Ben can bağıyla bağlıyım oğluma. O da bana o şekilde bağlı. İmkanı olup da yapmak isteyen herkese koruyucu aile olmasını tavsiye ederim. Çünkü o çocukların da bir yuvaya ihtiyacı var. Kurumlarda elbette bakılabiliyor ama bir sıcak aile ortamı; anne, baba, kardeş, o şekilde olması onlar için daha güzel olacaktır" diye konuştu.