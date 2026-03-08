Yeni Şafak
Bursa’da sahur kuyruğu kilometreyi aştı Tahanlı pide ve simit için izdiham

07:448/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Bursa’da tarihi Abdal Meydanı’nda sahur geleneği devam ediyor. Tahanlı pide ve simit almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, araç yoğunluğu nedeniyle bölgede trafik adeta kilitlendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Meydanı’nda her yıl Ramazan ayında yaşanan sahur yoğunluğu bu yıl da değişmedi.

Tahanlı pide ve simit almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde meydanda uzun kuyruklar oluşturdu.



Sahura kısa süre kala artan yoğunluk nedeniyle kuyruk kilometreyi aşarken, vatandaşlar dakikalarca sıra bekledi.

Yoğunluk sadece yaya kuyruğuyla sınırlı kalmadı.


Tahanlı pide almak için bölgeye araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik adeta kilitlendi.

Park yeri bulamayan bazı sürücüler araçlarını refüjlere park etti.

İstanbul’dan gelen bir vatandaş ise, "3 saattir buradayız. İstanbul’dan buraya geldik. Arkadaşlarımla nöbetleşe sıra tutuyorum" dedi.

Bölgedeki yoğunluk ise böyle görüntülendi.

