Cambridge yılın kelimesini seçti, herkes bunu konuşuyor: İşte 2025’in en tartışılan kelimesi

Cambridge’in ‘parasosyal’ kararı kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada milyonlarca kişinin yaşadığı bu tek taraflı, sağlıksız ilişki biçimi, uzmanlara göre yeni neslin en büyük psikolojik tehlikesi olarak öne çıkıyor. Peki, parasosyal nedir ve neden tehlikeli? İşte cevabı…

1 /7 İşte 2025’in en tartışılan kelimesi

Cambridge Sözlüğü’nün ‘yılın kelimesi’ olarak seçtiği ‘parasosyal’, 2025’in en çok aranan ve en tartışılan kelimesi haline geldi. Bu kelime ünlüler ve influencerlarla kurulan gerçek dışı bağları tanımlıyor.

2 /7 Parasosyal nedir?

Sözlük, ‘Parasosyal’ terimini ‘bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan’ şeklinde tanımlıyor.

3 /7 Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "'Parasosyal', 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor” dedi.

4 /7 Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti.



5 /7 Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan ‘sağlıksız ve yoğun ilişkilere’ yol açabileceğini aktardı.



6 /7 Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi.