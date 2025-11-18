Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Cambridge yılın kelimesini seçti, herkes bunu konuşuyor: İşte 2025’in en tartışılan kelimesi

Cambridge yılın kelimesini seçti, herkes bunu konuşuyor: İşte 2025’in en tartışılan kelimesi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:1718/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cambridge’in ‘parasosyal’ kararı kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada milyonlarca kişinin yaşadığı bu tek taraflı, sağlıksız ilişki biçimi, uzmanlara göre yeni neslin en büyük psikolojik tehlikesi olarak öne çıkıyor. Peki, parasosyal nedir ve neden tehlikeli? İşte cevabı…

İşte 2025’in en tartışılan kelimesi


Cambridge Sözlüğü’nün ‘yılın kelimesi’ olarak seçtiği ‘parasosyal’, 2025’in en çok aranan ve en tartışılan kelimesi haline geldi. Bu kelime ünlüler ve influencerlarla kurulan gerçek dışı bağları tanımlıyor. 

Parasosyal nedir?


Sözlük, ‘Parasosyal’ terimini ‘bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan’ şeklinde tanımlıyor. 

Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "'Parasosyal', 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor” dedi.

Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti.


Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan ‘sağlıksız ve yoğun ilişkilere’ yol açabileceğini aktardı.


Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi.

Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan ‘slop’ ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme'e dönüştürme eylemi olan ‘memeify’ terimleri de bulunuyor.

#Cambridge Sözlüğü
#parasosyal
#influencer
#yılın kelimesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?