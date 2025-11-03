Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor

Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru doğaseverleri ağırlıyor

16:573/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Samsun'un Canik ilçesinde ormanlık alan içine kurulan "Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" doğaseverleri ağırlıyor.

#Canik
#Doğa yürüyüşü
#parkur
#Samsun
#Sonbahar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? 3 KASIM Frekans bilgileri...