Samsun'un Canik ilçesinde ormanlık alan içine kurulan "Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" doğaseverleri ağırlıyor.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
#Canik
#Doğa yürüyüşü
#parkur
#Samsun
#Sonbahar
Samsun'un Canik ilçesinde ormanlık alan içine kurulan "Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" doğaseverleri ağırlıyor.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.