Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcanın da cansız bedenine ulaşıldı

27/05/2026, Çarşamba
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarlarken akıntıya kapılan Sedat Çelik’in (24) ardından aynı adı taşıyan amcası Sedat Çelik’in (54) de 5’inci günde cansız bedeni bulundu.

Olay, 23 Mayıs’ta ilçenin Kanlıca köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul’dan memleketleri Giresun’a gelip, Yağlıdere Deresi’ne inerek serpme ağ ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı.

Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik’in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından vinçle kıyıya çıkarılan Çelik’in cenazesi, ilçede toprağa verildi.

Amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce dere içinde serpme ağla balık avlamaya çalıştığı anlara ait son görüntüleri de ortaya çıktı.

CESEDİ AĞAÇ KÖKLERİNE TAKILI BULUNDU

Zirvelerde eriyen kar sularından dolayı derenin debisinin yüksek olması nedeniyle güçleşen arama çalışmalarının 5’inci gününde Sedat Çelik’in de ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta dere içerisindeki ağaç köklerine takılı cansız bedenine ulaşıldı.

JAK ekipleri tarafından bulunan Çelik’in cenazesi, dereden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. 

