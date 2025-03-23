Diyabet en çok Macaristan'da görülüyor: Sebebi Türklerin de bayılarak tükettiği o besin

Bilimsel adı "diabetes mellitus" olan ve "diyabet" olarak da bilinen şeker hastalığı, dünya genelinde hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu olarak adından söz ettiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “sessiz pandemi” olarak tanımladığı diyabet, tüm dünyada hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu. Avrupa'da diyabetin en sık görüldüğü ülkelerin başında ise Macaristan yer alıyor. Halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan diyabet hastalığının Macaristan'da yüksek seyretmesindeki en önemli etmenlerden biri ise Türklerin de bayılarak tükettiği bir besinden kaynaklanıyor.

1 /16 Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; 1980 yılında dünyada 100 milyon seyreden diyabetli sayısı 2020 yılında 422 milyona ulaştı ve bu rakamın 2025 yılında 700 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

2 /16 Avrupa'da diyabetin en sık görüldüğü ülkelerin başında ise Macaristan yer alıyor.

3 /16 Özellikle Tip 2 diyabet vakalarının artış gösterdiği Macaristan, riskli grupta yer alıyor.

4 /16 Macaristan'da sıklıkla tüketilen ve Türklerin de vazgeçemediği bir besin diyabet riskini artırıyor.

5 /16 İşte, detaylar...

6 /16 OBEZİTE ORANLARININ YÜKSEK OLMASI DİYABET İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI Öte yandan Macaristan, Avrupa'da en yüksek obezite oranlarına sahip ülkelerden biri.

7 /16 Macaristan'daki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u obeziteyle mücadele ediyor ve bu durum insülin direncini artırdığı için diyabet riskini doğrudan etkiliyor.

8 /16 SİGARA VE ALKOL DİYABET GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR Alkol tüketimi karaciğer fonksiyonlarını bozarak kan şekeri dengesi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

9 /16 Ayrıca sigara içmek de insülin direncini artırdığı için diyabet gelişimine sebep olabilmektedir.

10 /16 Avrupa'da kişi başına en fazla alkol tüketen ülkelerden biri olan Macaristan'da diyabet hastalığının yüksek riskte seyretmesinin nedenlerinden biri budur.

11 /16 GENETİK FAKTÖRLER VE AİLE ÖYKÜSÜNÜN ETKİSİ BÜYÜK Macaristan'da diyabet oranlarının yüksek olmasının temel nedenlerinden biri de "genetik yatkınlık".

12 /16 Aile geçmişi ve genetik faktörler kişinin diyabet hastalığına yakalanma riskini artırmaktadır.

13 /16 Macaristan Sağlık Bakanlığı raporlarına göre; Tip 2 diyabet hastalarının yüzde 40'ında aile öyküsü ön plana çıkmaktadır.

14 /16 SEBEBİ OLAN EKMEĞİ TÜRKLER DE ÇOK SEVİYOR Macaristan'da diyabetin yükselmesinde genetik faktörler ve çevresel etmenler önemli olsa da en büyük etkenin günlük beslenme tarzı olduğu düşünülmektedir.

15 /16 Yüksek kalorili ve karbonhidrat ağırlıklı yemekleriyle ön plana çıkan Macar mutfağında özellikle sıklıkla beyaz ekmek tüketiliyor.