Diyarbakır'da sağanak: Yollar göle döndü iş yerlerini su bastı

Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Yenihal Köprülü Kavşağı'nın bir bölümü de su ile doldu.

1 /10 Kentte öğleden sonra etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

2 /10 Kısa süren yağışla birlikte Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Yenihal Köprülü Kavşağı'nın bir bölümünde su birikintisi oluştu.

3 /10 Alt geçitte biriken su nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

4 /10 Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

5 /10 Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

6 /10 Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

7 /10

8 /10

9 /10