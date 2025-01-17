Vahşi doğa, tehlikeli hayvanlarla dolu. Bu hayvanlar, doğanın dengesini korurken, şaşırtıcı özellikleriyle de insanları ve diğer canlıları etkileyebiliyor. İşte onlardan bazıları ve ilginç özellikleri.

1 /25 En hızlı üreyen hayvan, memeliler içinde en hızlı üreyen hayvan faredir. Dişi fare bir gebelikte 18'e yakın yavru dünyaya getirebilir.

2 /25 En zehirli hayvan, Kolombiya´da yaşayan zehirli ok kurbağasıdır.

3 /25 Yılan türünden Taipan isimli ve Avustralya'da yaşayan bir ırk ancak ikinciliği alabilmektedir. Isırığı 100 insanı öldürebilecek güçtedir.

4 /25 En yükseğe zıplayan hayvan, 6 mm boyundaki çayır köpüğü böceğidir.

5 /25 En çok yemek yiyen hayvanı bir tırtıl türüdür. Kuzey Amerika'da yaşayan bu canlı hayatının ilk 56 gününde vücut ağırlığının 86 bin katı kadar yemek yemektedir.

6 /25 Karada yasayan canlılar arasında en büyük olan Afrika filidir. 4-5 metreye ulaşan yerden yüksekliği ile ağırlığı 4-5 ton kadar olabilir.

7 /25 En ağır hayvan açık mavi balinadır. Boyu 30 metrenin üzerine çıkabilir. Ortalama olarak ağırlığı 150 ton civarında olabilir.



8 /25 En uzun süre susuz kalabilen hayvan, devedir. Meşhur hörgüçleri sayesinde pek çok negatif çöl şartıyla baş etmeyi başarabilirler.

9 /25 Devenin susuzluğa dayanıklılığını sağlayan bir diğer önemli özelliği, gündüz vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkartan bir mekanizmaya sahip olmasıdır.

10 /25 Dünyanın en uzun süre aç kalabilen hayvanı 134 gün hiçbir şey yemeden yaşayabilen İmparator Penguendir.

11 /25 En uzun ömürlü hayvan Galapagos'ta yaşayan dev Kaplumbağadır.

12 /25 En derine dalabilen balık, amber balığıdır. Amber balığı bir nefes alışla 3000 metre derine dalış yapabilir.

13 /25 Güçlü sıralamasında ölçülebilir bir parametre olan 'ısırma kuvveti' belirleyici olabilir. Timsahların, tüm canlılar aleminde en güçlü çeneye sahip yaratıktır.

14 /25 Denizlerdeki hız rekoru 110 km/h ile kılıç balığına aittir.

15 /25 Havadaki en hızlı canlılar ise kartallardır. Keskin gözleriyle avını hedeflediği anda inanılmaz bir süratle aşağıya doğru dalışa geçerler.

16 /25 Uzun mesafede hızlı koşabilme rekoru ise İngiliz Tazısı aittir. Bir İngiliz Tazısı yaklaşık 90 km'lik hızını 1,5 km boyunca koruyabilir.

17 /25 En hızlı hayvan, hız timsali olarak gösterilen çitadır. 2 saniye gibi bir sürede saatte 70 kilometre hıza çıkar. 4.5 saniyede ise 100 kilometre hıza ulaşır.

18 /25 Aslan kedigiller ailesinden etçil süper yırtıcı memeli bir hayvan türüdür. Güney Afrika'da yaşamaktadırlar.

19 /25 Erkek Afrika aslanı ortalama 250kg'dır. Kaydedilmiş en ağır aslan 1970 yılında İngiltere'deki Colchester Zoo adlı hayvanat bahçesindeki Simba adlı aslandır. Ağırlığı 435 kg olarak kaydedilmiştir.

20 /25 Dişiler ise ortalama 150 kg'mı bulabilir. Aslanların pençeleri ve dişleri çok keskindir. Bir insanı bir vuruşta öldürebilir veya yaralayabilir.

21 /25 Çoğu kaplan kamuflajlarının uygun uyum sağladığı ve hızlı veya daha çevik avları yakalamalarının daha kolay olduğu ormanlarda ve otlaklarda yaşar.

22 /25 Büyük kediler arasında sadece kaplan ve jaguar iyi yüzücülerdir. Kaplanlar sık sık su birikintilerinde, göllerde ve nehirlerde yıkanırlarken bulunurlar.

23 /25 Jaguar, kedigiller familyasından ve Panthera cinsinin dört büyük kedisinden biri olan bir Yeni Dünya memelisidir.

24 /25 Diğer üç büyük kedi, Eski Dünya'nın kaplan, aslan ve parstır. Batı Yarımküresinin en büyük ve en güçlü kedisidir. Jaguar günümüzde Meksika'dan (bazen ABD'nin güneybatısında da görülebilir) Orta Amerika'ya ve Paraguay'ın güneyi ile kuzey Arjantin'e kadar dağılan bir alanda bulunmaktadır.