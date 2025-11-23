Yeni Şafak
Dünyanın en iyi 100 yemeği açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listeye damga vurdu

12:2723/11/2025, Pazar
Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları oylamaya sunan "TasteAtlas’ın dünya genelindeki geleneksel lezzetleri değerlendirdiği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesinde, Türk mutfağından tam 7 lezzet üst sıralara yerleşti. Listenin ilk sırasında yer alan Türk yemeği merak konusu oldu.

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları oylamaya sunan "TasteAtlas", 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesini açıkladı.


Türk mutfağının popüler lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla listenin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. Bakın, ilk sırada hangi Türk yemeği yerini aldı...


EN YÜKSEK PUANI 'ÇÖKERTME KEBAB' ALDI


'En iyi 100' listesine 7.sıradan giriş yapan "Çökertme Kebabı", 4.64 puan aldı. Leziz etin kızartmış patates ve terayağlı sosla harmanlandığı meşhur kebap, gastronomi tutkunlarının yakın takibine girdi.



BİR TÜRK LEZZETİ DAHA İLK 10'DA


Listeye ilk 10'dan giriş yapan ikinci Türk lezzeti ise 4.60 puanla 'Cağ Kebabı' oldu. Erzurum'un meşhur lezzeti, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 9'uncu sırada yer aldı.


Öte yandan listenin ön sıralarında yer almayı başaran bir başka lezzet ise Bursa'nın simgesi "İskender Kebap". 4.53 puan alan bu Türk lezzeti, dünya sıralamasında 26'ncı sırada yer aldı.


Lokum gibi tadıyla damak çatlatan 'Kuzu şiş' ise aynı puanla 28. sırada yer buldu.

Baharatlı dokusuyla öne çıkan Adana Kebap ise 4.50 puanla 47. sırada yer alarak listeye girdi.

Köz patlıcan beğendisi üzerine kuzu etiyle hazırlanan klasik Osmanlı yemeği "Hünkar Beğendi", 4.50 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.

Öte yandan leziz tadıyla adından söz ettiren "Islama Köfte" de 4.49 puanla 59. sıraya yerleşti.


