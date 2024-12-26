Duşta uzun kalanlar bu tehlikenin farkında değil: Yüz yıkamak ise riski artırıyor

Uzun uzun duş almayı sevenler için uzmanlardan uyarı geldi. Masum görünen bu alışkanlık, ciltte geri dönüşü olmayan zararlar bırakabiliyor. Uzmanlar, suyun sıcaklığını doğru ayarlamanın cilt sağlığı için büyük rol oynadığını belirtti. Duşta yüzünü yıkıyorsanız bu tehlikeye dikkat.
Duş sırasında yüzünüzü yıkıyor ya da bakım yapıyorsanız bir kez daha düşünün. Uzman isim etkilerini tek tek anlattı.
Akneyi tetikler mi?
Kaliforniya'dan dermatolog Ivy Lee, roza hastalığını (gül hastalığı) tetikleme potansiyeline sahip olmasına rağmen duşta yüzünüzü yıkamanın akneye neden olabileceği iddialarının doğru olmadığını söylüyor.
"Duşta yüzünüzü yıkamanın sivilceyi şiddetlendirdiğine dair bir kanıt yok ancak duşta uzun süre kalırsanız, duşun rosaceayı (gül hastalığı) şiddetlendirme olasılığı var" diyor. "Isı ve nem kutanöz kan damarlarını genişletebilir" diye de ekliyor.
Londra merkezli yüz bakımı uzmanı Abigail James, duşta yüzünüzü yıkamanın sivilcelere neden olmadığını veya daha da kötüleştirmediğini kabul ediyor.
James, "Aknenin nedenleri karmaşıktır: hormonlar, stres, yanlış cilt bakımı, kötü beslenme, cildin aşırı soyulması, makyajda tahriş ve yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu (katkıda bulunan faktörler olabilir)" diyor.
Sıcak su iyi mi yoksa kötü mü?
Uzmanlar, "Düzenli olarak cilde sıcak su uygulamak pek iyi değildir. Haftada bir veya iki kez ise sorun değil, ancak her gün uygulamak doğru değil. Bu yüzden suyun sıcaklığını azaltmak gerekir. Ya da daha da iyisi, soğuk duşu tercih edin” diyor.
Yüz ne zaman yıkanmalı?
İster duşta yüzünüzü yıkamayı seviyor olun, ister lavaboda yıkamayı tercih ediyor olun, ister kirden arındırmak için krem temizleyiciler kullanmayı seviyor olun, önemli olan kısım bunu düzenli olarak yapmanızdır.
Lee'ye göre sabah ve gece temizlemeye odaklanmak, bunu duştan önce mi, sırasında mı yoksa sonra mı yapacağınız konusunda endişelenmekten daha iyidir.
Yüzünüzü akşam mı yoksa sabah mı yıkamalısınız?
Lee, "Düzenli ve günlük yüz temizliği, cilt sağlığını korumak için önemlidir. Akşam temizliği önemlidir, çünkü akşam temizliği cildinizde gün boyunca biriken kiri ve makyajı giderir" dedi.