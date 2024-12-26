Duşta uzun kalanlar bu tehlikenin farkında değil: Yüz yıkamak ise riski artırıyor

Londra merkezli yüz bakımı uzmanı Abigail James, duşta yüzünüzü yıkamanın sivilcelere neden olmadığını veya daha da kötüleştirmediğini kabul ediyor.





James, "Aknenin nedenleri karmaşıktır: hormonlar, stres, yanlış cilt bakımı, kötü beslenme, cildin aşırı soyulması, makyajda tahriş ve yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu (katkıda bulunan faktörler olabilir)" diyor.