Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona 'paydos' dedi: Teknelerini bakıma aldılar

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kazasız bir sezonu kapattıkları için memnun olduklarını söyledi. Karakaş, trol ve gırgır balıkçılığı yapan balıkçılar açısından iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "İstavrit, hamsi, palamut, çinekop avcılığı oldu. Balıkçılık açısından çok verimli oldu. Bütün teknelerimiz de bundan yararlandı." dedi.