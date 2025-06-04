Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

İhtiyaç duyulan 30 camide temizlik yapan yükümlüler, bunun yanı sıra şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yapıyor.





Hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamlarken bu çalışma ile hem vatandaşların bayramda temiz bir ortamda ibadet yapmaları hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlanıyor.