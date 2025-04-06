Elektronik cihazların içinde 22 ayar altın olabilir: Eski eşyalarınızı atmadan önce dikkat edin

Evlerimizdeki elektronik eşyalar, aslında 'gizli hazine' değerinde. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız birçok ürün, içerisinde altın barındırıyor. Ancak bu detay çoğu zaman gözden kaçıyor. Özellikle elektronik atıklarda bulunan 22 ayar altın, farkında olmadan çöpe gidiyor. Uzmanlar, bu değerli metale nasıl ulaşılabileceğini anlattı.

1 /11 İsviçre'deki ETH Zürih araştırmacıları, evde bulunan eski elektronik cihazların içindeki değerli metalleri geri kazanmak için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi.

2 /11 Advanced Materials dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sadece 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi çıkarıldı.

3 /11 Bilim adamları, bu işlemi gerçekleştirmek için peynir altı suyundan elde edilen özel protein süngerleri kullandı.

4 /11 Metal iyonlarını emen bu süngerler, ısıtıldığında altını pul haline getirerek geri kazanım sağlıyor.

5 /11 Hangi cihazlarda değerli metaller bulunur?

6 /11 Değerli metallerin en yoğun bulunduğu cihazlar şunlar: Cep telefonları (Özellikle ana kartlar, bağlantı noktaları ve işlemci soketleri) Bilgisayar ana kartları (Yonga setleri, işlemci pinleri, lehim noktaları)









7 /11 Uzaktan kumandalar (Bazı modellerde devre kartlarında altın kaplama pinler bulunabilir) Televizyon kartları (Analog ve dijital TV alıcıları) Oyun konsolları ve eski ses sistemleri

8 /11 Tamirciler, özellikle cep telefonu ana kartlarında bulunan altının 14 ve 22 ayar değerinde olduğunu belirtiyor. Peki, bu ne anlama geliyor?

9 /11 24 ayar altın tamamen saf altındır. 22 ayar altın, %91,6 saf altın içerir, geri kalanı bakır veya gümüştür. 14 ayar altın, %58,5 saf altın içerir.

10 /11 Evde altın çıkarmak güvenli mi? Hayır, kullanılan kimyasallar son derece tehlikelidir ve uzmanlık gerektirir. Profesyonel tesisler bu işlemi güvenli şekilde yapar.