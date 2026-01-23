Emekli sayısı çalışanı geçti! 100 çalışana 117 emekli düşüyor: İşte herkesin yaşamak istediği o 4 il

İşte herkesin yaşamak istediği o 4 il





Emekli nüfusunun yoğunlaştığı bu şehirler, sakin yaşam, huzur ve yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre genç nüfusun göçü ve emeklilerin bu şehirleri tercih etmesi, dengedeki değişimin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sinop, Samsun, Amasya ve Ordu en çok tercih edilen iller arasında yer alıyor....