Emekli sayısı çalışanı geçti! 100 çalışana 117 emekli düşüyor: İşte herkesin yaşamak istediği o 4 il

12:1723/01/2026, Cuma
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , Türkiye genelinde 81 il arasında emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu 4 ili açıkladı. Huzur ve yaşam kalitesiyle öne çıkan bu şehirlerde tablo dikkat çekici boyutlara ulaştı Bazı illerde emekli sayısı çalışanları geçti. Listenin zirvesindeki il ise herkesi şaşırttı. İşte herkesin yaşamak istediği o 4 şehir...

SGK açıkladı, veriler herkesi şaşırttı. Bu şehirlerde emekli sayısı sadece artmakla kalmadı, çalışan sayısını da geride bıraktı. Listenin zirvesindeki şehir ise pek çok kişiyi şaşırttı…


Türkiye’nin en mutlu şehri olarak biliniyor


Türkiye’nin en mutlu şehirlerinin başında gelen Sinop’ta, çalışan–emekli dengesi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Kentte emekli sayısı, aktif sigortalı çalışan sayısını geçti.

100 çalışana 117 emekli düşüyor


Verilere göre Sinop’ta her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor. Başka bir ifadeyle her 100 çalışana yaklaşık 117 emekli denk geliyor.

Samsun sınırda ilerliyor


Öte yandan Orta Karadeniz’de bulunan illerden Samsun’da 376 bin 796 çalışan ve 321 bin 222 emekli bulunurken, bu rakam her 100 çalışana yaklaşık 85 emekli düştüğünü gösteriyor. 

Amasya’da fark neredeyse kapandı


Amasya’da 89 bin 376 çalışana karşılık 85 bin 369 emekli yer alırken, her 100 çalışana yaklaşık 96 emekli düşüyor. 

Ordu’da denge pamuk ipliğinde


Ordu’da ise 189 bin 135 çalışana karşılık 170 bin 558 emekli bulunuyor ve her 100 çalışana yaklaşık 90 emekli denk geliyor.

İşte herkesin yaşamak istediği o 4 il


Emekli nüfusunun yoğunlaştığı bu şehirler, sakin yaşam, huzur ve yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre genç nüfusun göçü ve emeklilerin bu şehirleri tercih etmesi, dengedeki değişimin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sinop, Samsun, Amasya ve Ordu en çok tercih edilen iller arasında yer alıyor....

