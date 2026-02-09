Esenler’de 11. Hamsi ve Horon Festivali: 5 ton balık ve helva dağıtıldı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel Hamsi ve Horon Festivali’nde yaklaşık 5 ton balık ve helva dağıtıldı. Festival renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Esenler Belediyesi’nin, Esenler Rizeliler Derneği iş birliği ile Dörtyol Meydanı’nda gerçekleştirdiği 11’inci geleneksel Hamsi ve Horon Festivali bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, yaklaşık 5 bin ton balık dağıtılırken, Karadeniz’e özgü halk oyunları ve yarışmalarla vatandaşlar eğlencenin tadını çıkardı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Rizeliler Derneği Başkanı Süleyman Kahveci ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival Halk Müzisyeni Birol Topaloğlu ve Zeki Uçkan’ın seslendirdiği Karadeniz’e özgü halk oyunları ve yarışmalarla şölen havasına dönüştü. Öte yandan, yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle hamsi ve helva ikramı için uzun kuyruklar oluşurken kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları oynandı.
Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’de hamsi ve horon festivali bir gelenek haline geldi ve Türkiye’de ilk biz başlatmıştık Rizeliler Derneğimiz ile beraber. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtıktan sonra Esenlerli kardeşlerimiz ile beraberiz. Birçok buluşma için insan vesileler arıyor. Bu da bir buluşma vesilesi, birbirimizle kaynaşmak, ekmeğimizi paylaşmak çok kıymetli. Esenlerli hemşehrilerimiz ve Bakanımız ile birlikte hamsilerimizi pişirdik dağıtıyoruz buluşmak için bahane. Türkiye’nin ilk hamsi festivali burada başladı. Helvasıyla, hamsisiyle güzel bir an geçiriyoruz" dedi.
Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Rizeliler Derneğimiz ile 11’incisini gerçekleştirdiğimiz Hamsi ve Horon Festivali çok güzel geçiyor, kültürel bir etkinlik, insanlar ait olduğu yerlerde bir araya geliyor. Birbirimizle millet olarak daha çok sarılmamız kıymetli. Ben de Esenler’de ikamet ediyorum tüm festivallere katılıyoruz toplumumuzun kaynaşması açısından önemli, bu gibi etkinlikler değerli. Hedefimiz ve arzumuz birlik ve beraberlik içinde olmak" şeklinde konuştu.