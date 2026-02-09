Esenler’de 11. Hamsi ve Horon Festivali: 5 ton balık ve helva dağıtıldı

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Rizeliler Derneğimiz ile 11’incisini gerçekleştirdiğimiz Hamsi ve Horon Festivali çok güzel geçiyor, kültürel bir etkinlik, insanlar ait olduğu yerlerde bir araya geliyor. Birbirimizle millet olarak daha çok sarılmamız kıymetli. Ben de Esenler’de ikamet ediyorum tüm festivallere katılıyoruz toplumumuzun kaynaşması açısından önemli, bu gibi etkinlikler değerli. Hedefimiz ve arzumuz birlik ve beraberlik içinde olmak" şeklinde konuştu.



