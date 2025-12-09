'Eşim şiddet uyguluyor!' deyip yüzündeki morlukları paylaştı: Ünlü oyuncunun yardım çığlığı sosyal medyayı salladı

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şiddet paylaşımıyla gündem oldu. “Hayat Bilgisi”, “Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerindeki rolleriyle tanınan 42 yaşındaki Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci’nin kendisini darp ettiğini söyleyip yüzündeki morlukları paylaştı. Ünlü oyuncunun gece yarısı yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

1 /7 Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.





2 /7 8 ay önce apar topar Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti.

3 /7 Yüzünde ve boynunda oluşan morlukları gösterdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Yıldız Asyalı, “Kocam tarafından darp edildim” ifadelerini kullandı.



4 /7 Asyalı’nın dün gece paylaştığı görüntüler, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

5 /7 Sessiz sedasız evlenmişlerdi

Yıldız Asyalı, Mayıs 2025’te üçüncü kez dünya evine girmişti. Evlilik haberini sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, aile büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle düğün yapmadıklarını belirten Asyalı daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

“Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır.”

6 /7 Hukuki süreç belirsiz

Asyalı’nın paylaşımı sonrası gözler olası hukuki sürece çevrildi. Konuya ilişkin Demirci’den bir açıklama gelmezken, soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.