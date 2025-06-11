Evine gidip tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü: 'Kendimi korumak için yaptım'

Burdur'da evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma sonrası kadını bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Tülay A., emniyetteki ifadesinde Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını, kapının önündeyken kendisine hakaret edip bıçakla saldırdığını, bu esnada kendini korumak için bıçakladığını söylediği öğrenildi.