Falezlerde cansız bedeni bulundu: 'Beni bırakıp nereye gittin'

Ekiplerin ilk incelemesinde Sami Kırkuşu'nun yaklaşık 5 metreden düştüğü ve buna bağlı olarak vücudunda kırıklar olduğu, herhangi bir ateşli silah veya kesici alet yarasının bulunmadığı belirlendi. Sami Kırkuşu'nun otellerde baca temizliği işi yaptığı öğrenildi.