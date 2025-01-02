Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'dan sevenlerini yasa boğan haber geldi. Uzun süredir Antalya'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçı, hayata gözlerini yumdu. Sanat hayatı boyunca dillere pelesenk olan şarkıları ve unutulmaz eserleriyle Türk halkının kalbinde özel bir yere sahip olan Tayfur, hayranlarına büyük bir hüzün bıraktı. Peki, Ferdi Tayfur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Ferdi Tayfur hayatı ve kariyeri...
Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı.
Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.
Tedavisi süren Ferdi Tayfur'dan hayranlarını üzecek haber geldi.
DOKTORU SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Tayfur'un sağlık durumunu doktoru Asuman Yavuz şu ifadeler ile aktarmıştı:
Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.
"SİNÜSLERDE HOŞUMUZA GİTMEYEN BİR GÖRÜNTÜ TESPİT ETTİK"
Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi.
Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullandı.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak tanınan bir sanatçıdır. 1945 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğmuştur. 1970'li yıllardan itibaren Türk müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir ve özellikle arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biridir.
Ferdi Tayfur, kendine özgü yorumu ve duygusal şarkı sözleri ile tanınır. Kendisi, "Huzurum Kalmadı", "Bana Ellerini Ver", "Gecenin Sonuna Yolculuk" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve bugüne kadar sayısız albüm çıkarmıştır. Ferdi Tayfur'un müziği, genellikle aşk, özlem, ayrılık ve yaşamın zorlukları gibi temaları işler.
Ayrıca Tayfur, müzik dışında oyunculuk da yapmış, birkaç sinema filminde rol almıştır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. 80'li ve 90'lı yıllarda, Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Tayfur'un müziği, özellikle 1980'lerden sonra, Türkiye'de arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Günümüzde de müziği ve şarkıları, eski ve yeni nesiller arasında popülerliğini sürdürmektedir.
Öte yandan, Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası akıllara Ferdi Tayfur'un şarkısı olan 'İçim Yanar' şarkısı geldi.
"HANİ EN SEVDİĞİNİ KAYBETTİĞİNDE İÇİN YANAR YANAR YA"
Hani en sevdiğini kaybettiğinde
İçin yanar yanar yanar yanar ya
Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
Ben senin hasretine alışamadım
İçimdeki kavgamla barışamadım
Uçup gitti mutluluk kavuşamadım
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
İçim yanar yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar yanar
Canım yanar yanar yanar yanar yanar
HUZURUM KALMADI
Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor,
Gelemem sevdiğim felek koymuyor,
Gurbet eller bana bir mesken oldu,
Gelemem bir tanem kader bağlıyor.
Huzurum kalmadı fani dünyada,
Yapıştı canıma bir kara sevda.
Bu hasretlik bizi çürütecek mi?
Bir gün ağlatmayıp güldürecek mi?
Yoksa kavuşmadan bizi Yaradan,
Şu gurbet ellerde öldürecek mi?...
MAHŞER GÜNÜ
Kapkaranlık her yanım, tadı yok yaşamanın,
Başımı taşlara vursam, faydası olmaz feryadımın.
Bir gün gözlerin kapanır, gördüğün dünyada kalır,
Yarın mahşer kurulunca, adalet yerini bulur,
Yarın mahşer kurulunca, haklı haksız belli olur.
Bir kötünün kurbanıyım, derdimi kimlere yanayım,
Bitsin artık acı günler, daha kaç yıl dayanayım,
Bitsin artık kara günler, daha kaç yıl bekliyeyim.
Bir gün gözlerin kapanır, gördüğün dünyada kalır,
Yarın mahşer kurulunca, haklı haksız belli olur,
Mahşer günü kurulunca, adalet yerini bulur,
Yarın divan kurulunca, haklı haksız belli olur...
SONUMU DÜŞÜNÜYORUM
Bunca yıldır yaşadığım, ömür imiş bilemedim,
Gençlik elde servet imiş, kıymetini bilemedim.
Tattım bütün çileleri, kaybettim hep ümitleri,
Artık ne aşk ne sevgili, sonumu düşünüyorum,
Sonumu düşünüyorum.
Pişmanlığın yok faydası, giden geri gelmiyor ki,
Bazen neşe bazen keder, hayat belli olmuyor ki...