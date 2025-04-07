FETÖ'nün gelini Elif Şafak yeniden sahnede: Yolsuzluğu görmezden geldi Türkiye'yi Financial Times'a şikayet etti

FETÖ'nün manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evli olan Elif Şafak, yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu için Financial Times'a yazdığı yazı ile Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun dışarıdaki sözcüleri Türkiye'yi itibarsızlaştırma çabalarına hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin itibarını zedelemeye ve ekonomiye zarar vermeye dönük adımlar atan Özel, ABD merkezli CNN International, İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle ve Fransız Le Monde'a verdiği demeçler ile gündeme gelmişti.
2005 yılında FETÖ'nün manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen Elif Şafak, İngiliz Financial Times'ta "Türkiye'deki gençlerin öncülük ettiği protestolar neden umut sunuyor?" başlıklı skandal bir yazı kaleme aldı. Türkiye'yi alenen şikayet eden Şafak, kalemini İBB'de dönen oyunlara, yolsuzluk iddialarına ve sahte diploma gerçeğine değdirmedi.
Yolsuzluk ile ilgili tek bir kelime etmeyen ve iddiaları görmezden gelen Elif Şafak yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bu bir kırılma noktası gibi geliyor. Türkiye uzun yıllardır geriye gidiyordu, demokratik kurumları ve normları ciddi şekilde hasar görmüştü. Ama bir sandık vardı ve seçim yapmak önemliydi - seçmen katılımı OECD ülkeleri arasında en üst sıralardaydı. Ama şimdi sandık da tehlikede, çünkü rejimin en popüler rakibi haksız yere hapse atıldı. Türkiye demokrasiye ihtiyaç duyuyor ve onu hak ediyor, otoriterliğe değil."
Shafak, "İmamoğlu sıradan bir politikacı değil. Son derece popüler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi. Bu nedenle, şok edici bir olay dönüşünde üniversite diploması iptal edildi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak üzereyken tutuklandı. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisini resmen cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği gün, yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi'ne gönderildi" dedi.