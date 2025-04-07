FETÖ'nün gelini Elif Şafak yeniden sahnede: Yolsuzluğu görmezden geldi Türkiye'yi Financial Times'a şikayet etti

Yolsuzluk ile ilgili tek bir kelime etmeyen ve iddiaları görmezden gelen Elif Şafak yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:





"Bu bir kırılma noktası gibi geliyor. Türkiye uzun yıllardır geriye gidiyordu, demokratik kurumları ve normları ciddi şekilde hasar görmüştü. Ama bir sandık vardı ve seçim yapmak önemliydi - seçmen katılımı OECD ülkeleri arasında en üst sıralardaydı. Ama şimdi sandık da tehlikede, çünkü rejimin en popüler rakibi haksız yere hapse atıldı. Türkiye demokrasiye ihtiyaç duyuyor ve onu hak ediyor, otoriterliğe değil."











