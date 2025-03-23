Gaziantep'in tarihi çarşılarında bayram hareketliliği başladı

"Alışveriş hareketliliğimiz başladı"

Bayram alışverişine çıkanların daha çok şeker, lokum ve çerez aldıklarını belirten tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Fatih Özsefil de, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ayının da sonuna yaklaşıyoruz, onun için de hüzünlüyüz. Bayrama az kaldığı için alışveriş hareketliliğimiz de başladı. Vatandaş genellikle kurabiyelik malzeme, şeker, pirinç unu, pastalık malzemeler alıyor. Yine misafirlere ikram edebilmek için Antep fıstığı, hurma, kayısı, cevizli sucuk ve muska alıyorlar" diye konuştu.