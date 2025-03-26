Gaziantep'te Ramazan Bayramı ile ara tatil hareketli geçecek

Kentin yemek konusunda da dikkatleri çektiğini belirten Gülpınar, şöyle konuştu:

"Bizim müzik kültürümüz de tartışılmaz. Şanlıurfa, UNESCO'nun 'Dünya Müzik Şehri' unvanını verdiği Türkiye'deki iki şehirden biri diğeri Kırşehir. Şanlıurfa'nın müzik zenginliği birçok insanı cezbediyor. Artık bunlar duyulan, bilinen şeyler. Üzerine Göbeklitepe'yi, Karahantepe'yi ve tabii ki Balıklıgöl'ü eklediğinizde, böylesine tarihi bir dokuya sahip bir şehir dünyada çok az bulunur. Dünyanın birçok yerinde eşi benzeri olmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Gerçekten mükemmel bir atmosfer ve ambiyans var"