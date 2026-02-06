Yeni Şafak
Gazze'ye dönen 21 Filistinli Han Yunus'taki Nasır Hastanesi’nde ailelerine kavuştu

14:046/02/2026, Cuma
AA
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne dönen 21 Filistinli, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde ailelerine kavuştu. Birleşmiş Milletler’e ait araçlar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerinde hastaneye ulaşan Filistinlileri yakınları karşıladı. İsrail’in engellemeleri nedeniyle aylarca ailelerinden ayrı kalan Filistinlilerin dönüşüyle hastane bahçesinde duygusal anlar yaşandı.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
