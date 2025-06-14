Giresun'un 2500 rakımlı zirvesine dev Türk Bayrağı

Bayrak çalışmasıyla ilgili bilgi veren Tuncay Bayram, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ilimizin en yüksek zirvelerinden birine bu anlamlı bayrağı yerleştirdik. Çelik platformun üzerine 54 metrekare olarak işlenen bayrağımız, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Çalışmalar yaklaşık bir ay sürdü. Bayrağımız, köyümüzün ve obamızın gençleri ile sakinlerinin ortak emeğiyle ortaya çıktı" dedi.