Görenleri hayran bırakıyor: Osmanlı'nın ünlü ressamlarının tablolarını 150 yıl sonra fotoğrafla canlandırıyor

‘8 YILDA TOPLAMDA 41 RESMİ, MEKANINDA CANLANDIRDIM'

8 yılda yaptığı 41 resmi mekanında fotoğrafla canlandırıp, amacının dünyaca ünlü ressamların resmettiği tablolardaki mekanların gerçek ve hala hayatta olduğunu ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Neslihan Sağır Çetin, “2017 yılından itibaren Osmanlı döneminde resmedilen tablolardaki mekanları keşfedip buluyorum ve o mekanlarda o resimleri birebir canlandırarak fotoğraflıyorum. Bunu yapmaktaki amacım dünyaca ünlü ressamların resmettiği tablolardaki mekanların gerçek olduğunu ve hala hayatta olduğunu ortaya çıkarmak. Resmedilen bu tablosunu canlandırdık. 8 yılda toplamda 41 resmi, mekanında canlandırdım” dedi.